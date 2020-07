Treofan, c’è la convocazione al Mise. Fissato per il 15 luglio il tavolo

TERNI – Vertenza Treofan: il Mise convoca le parti per il 15 luglio alle 12. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio da parte del capogruppo M5S in consiglio regionale Thomas De Luca.

“Ringrazio il vicecapo di gabinetto del ministero dello Sviluppo Economico, Giorgio Sorial, che si è subito attivato per la convocazione del tavolo fissato il 15 luglio alle ore 12 sulla vicenda che riguarda 150 lavoratori della Treofan di Terni.

Un incontro che arriva in un momento particolarmente caldo per il futuro del polo chimico ternano, di fronte alle mancate risposte da parte della proprietà e con il braccio di ferro culminato ormai con lo sciopero e il presidio dei cancelli da parte di sindacati e lavoratori.

Lavoratori, sindacalisti ed i consiglieri del Movimento 5 Stelle tra cui Federico Pasculli, sono rimasti in questi giorni schierati nel piazzale per impedire che dal sito escano i camion con i prodotti finiti. Di fronte alle richieste della proprietà di sbloccare le merci e la minaccia di far partire le denunce, la convocazione al Mise permette per ora che la situazione non degeneri ulteriormente.

I sindacati hanno detto che faranno uscire un solo camion e la proprietà, a questo punto, dovrà far cadere la minaccia di denunce. Una minaccia inaccettabile a fronte di promesse non mantenute e risposte non date. Ci aspettiamo che anche la Regione Umbria faccia la sua parte, attivando i necessari strumenti di politica industriale per la tutela della produzione e dei livelli occupazionali dello storico stabilimento chimico ternano. Come Movimento 5 Stelle continueremo a fare la nostra parte sollecitando il governo a una piena attenzione sulla vicenda.

Quella della Treofan – conclude – è una battaglia delicatissima per l’economia del nostro territorio, ma occorre la massima compattezza ed unità delle istituzioni e delle forze politiche per tutelare il lavoro e consentire che le produzioni di un settore strategiche rimangano nel nostro territorio”.

In mattinata l’assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni aveva detto che: “E’ necessario ristabilire immediatamente le condizioni per la ripresa del dialogo tra l’azienda e le rappresentanze sindacali dei lavoratori”.



“Il crescente livello di tensione a cui stiamo assistendo non contribuisce infatti – ha proseguito Fioroni – ad individuare ogni possibile soluzione ad una vertenza che interessa una realtà industriale ed occupazionale di fondamentale importanza per Terni, il polo chimico ternano e la regione. In questo senso riteniamo essenziale la convocazione del tavolo ministeriale, per cui mi sono già attivato, in cui la Regione, come già rappresentato sia all’azienda sia alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed al Mise, confermerà la disponibilità ad attivare gli strumenti di politica industriale a livello regionale e nazionale. Invito per tanto le parti a non esasperare la tensione ed a tenere una linea equilibrata nell’interesse del territorio e di tutti i lavoratori”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il coordinamento comunale del Partito Democratico di Terni che esprime vicinanza ai lavoratori in sciopero e presidio da giorni. “Già da alcuni mesi il nostro gruppo consiliare – scrive – aveva chiesto alla Giunta comunale di intervenire insieme alla commissaria politica della Lega, nonché Presidente della Commissione attività produttive alla Camera. Il Governo nazionale sta facendo la sua parte anche nelle ultime ore, mettendo a disposizione un canale aperto.

Segnaliamo ancora l’invito ad attivare la Regione, i tavoli parlamentari e lavorare con il Governo senza scaricare soltanto responsabilità su altri come ha provato a fare il leader della lega, adoperandosi su questioni

fondamentali, sulla evoluzione delle vicende relative a Treofan e a tutto il settore in generale. È fondamentale confermare la strategicità delle produzioni dello stabilimento ternano, usando bene la disponibilità del Governo e lavorando per una sinergia con tutte le istituzioni locali.

Nell’esprimere ancora vicinanza ai lavoratori e alle sigle sindacali per quanto emerso nelle ultime ore.

Assicuriamo loro il massimo impegno possibile. La Giunta Latini dimostri davvero la necessaria attenzione su Treofan, come su tutte le altre attività produttive del nostro territorio che stanno vivendo un momento drammatico prima che sia troppo tardi”.

Intanto il consiglio comunale di Narni ha approvato all’unanimità un ordine nel giorno nel quale chiede di “intraprendere qualsiasi azione o proposta propositiva che possa riavvicinare le parti e consentire la riapertura di una discussione democratica e civile”.

Nel documento, con il quale sollecita le parti e i soggetti istituzionali, l’assemblea di Palazzo del Podestà “raccoglie l’invito dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali sostenendo la posizione e la lotta a difesa della fabbrica, dei posti di lavoro e delle eccellenze storiche e produttive locali”.

“Il Consiglio comunale ha seguito con attenzione la vicenda Treofan – si legge nell’ordine del giorno – e stigmatizza altresì il paventato utilizzo della forza da parte dell’azienda per mettere fine alle legittime proteste di lavoratori e sindacati e cittadini presenti di fronte ai cancelli della fabbrica”