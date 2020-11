Treofan, Jindal annuncia la chiusura del sito di Terni. Fioroni: “Volgare mancanza di rispetto per il Paese”

Jindal, la proprietà di Treofan ha annunciato oggi pomeriggio la chiusura del sito di Terni. Lo ha fatto nel corso un incontro in videoconferenza con il Mise. In mattinata i sindacati e i lavoratori avevano protestato contro il disimpegno della multinazionale.

Durissima presa di posizione dell’assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni.

“L’annuncio della chiusura del sito di Terni – dichiara l’assessore Fioroni – è una volgare mancanza di rispetto per il Paese, per la Regione Umbria, per la città di Terni e per tutti quei lavoratori che stanno rischiando il posto di lavoro. Dopo otto mesi di trattative non si può prendere in giro la storia industriale della città, la competenza produttiva nel settore chimico e tutte le aziende che operano nel polo ternano, che hanno espresso da subito tutta la loro preoccupazione.

Non è ammissibile un atteggiamento di questo tipo – conclude l’assessore – dopo che ci siamo impegnati a sostenere con i nostri strumenti l’ipotesi di sviluppo industriale dello stabilimento in questione. Ci opporremo in ogni sede e con ogni mezzo anche legale, in sintonia con il ministero, a questa decisione”.

““Abbiamo toccato con mano, nell’incontro di oggi al MISE, la gravissima irresponsabilità dell’atteggiamento del rappresentante del gruppo Jindal sulla vertenza Treofan di Terni – ha commentato il deputato Pd, Walter Verini – Dopo l’accordo dell’estate, dopo gli impegni assunti davanti ai lavoratori e sindacati, davanti al Governo del Paese e alle istituzioni umbre, il gruppo multinazionale ha adottato un comportamento offensivo, inaccettabile, violando intese, accordi, impegni.

Il Governo, con la sottosegretaria Todde, ha rappresentato con forza e dignità gli interessi dei lavoratori, del polo chimico ternano, del Paese. Ora non può essere consentito alla multinazionale di fuggire dalle proprie responsabilità, liquidando l’azienda. Ora è necessario colpire ogni violazione e garantire in ogni modo una continuità e aprire una fase che consenta di trovare soggetti imprenditoriali finalmente seri che garantiscano la continuità produttiva e occupazionale e insieme la piena tutela dei lavoratori. Come parlamentari umbri daremo tutto il supporto possibile”