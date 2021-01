Treno deraglia per una frana sui binari, leggere contusioni per alcuni dei 70 passeggeri

TERNI – Un treno regionale della linea Falconara-Orte nel primo pomeriggio di oggi è deragliato perché finito contro una frana caduta sui binari a causa del maltempo tra Terni e Giuncano, Spoleto, causando lo svio del locomotore di testa e di sei vetture. Settanta la persone a bordo, alcune leggermente contuse.

Ad essere coinvolto dall’incidente il treno 4512 partito da Roma e diretto a Foligno. Sospesa la circolazione nel tratto interessato, che è a binario unico.

Il treno avendo una motrice in testa ed una in coda, è stato sezionato in due parti. I passeggeri sono stati trasferiti nella carrozza della motrice di coda che li riporterà alla stazione di Terni. Il treno sviato, invece, verrà rimesso sui binari nelle prossime ore.

Sul posto anche personale del 118 e vigili del fuoco.

AGGIORNAMENTO: I passeggeri sono stati fatti salire su una navetta che li ha riportati alla stazione di Terni, dove ad attenderli c’era il personale della squadra volante per la procedura di identificazione.

La frana sarebbe stata dovuta al cedimento, per le recenti piogge, di un muro di contenimento la frana che ha provocato lo sviamento di un locomotore e sei vetture sulla tratta Terni-Spoleto.







Il treno deragliato a Giuncano per una frana sui binari

RIPARTITI I PASSEGGERI: “Trenitalia mi ha confermato che tutte le persone che erano a bordo del treno regionale coinvolto nella frana avvenuta fra Terni e Spoleto, poco prima di Giuncano, in Valserra, hanno ricevuto l’assistenza necessaria ed i passeggeri sono già ripartiti per le rispettive destinazioni grazie agli autobus messi a disposizione”.

E’ quanto afferma l’assessore ai trasporti ed alla protezione civile Enrico Melasecche, che, insieme ai tecnici di Trenitalia ed Rete Ferroviaria Italiana, si è recato oggi pomeriggio nel punto in cui la frana ha direttamente coinvolto il treno regionale 4512 (partito da Roma Termini alle ore 12.02 con destinazione Foligno dove era previsto l’arrivo per le ore13.55), con 70 viaggiatori a bordo.

“Mi sono subito preoccupato di conoscere le condizioni di passeggeri e del personale che erano a bordo del treno – ha sottolineato Melasecche. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma soltanto alcuni contusi in maniera lieve. Le operazioni di soccorso ai viaggiatori sono iniziate immediatamente tanto che alle ore 15 i viaggiatori sono stati condotti nella stazione di Terni mediante l’utilizzo della parte restante del treno non coinvolto dalla frana.

Attualmente è stato istituito un servizio bus sostitutivo tra Terni e Spoleto, località dove sono attestati i treni. Mi hanno raccontato che è stata fondamentale l’opera del macchinista che con una manovra ben riuscita ha evitato che la frana causasse conseguenze ben peggiori. Siamo stati davvero fortunati perché effettivamente si è sfiorata la tragedia.

Voglio ringraziare Trenitalia ed RFI – ha proseguito Melasecche – che si sono subito attivati per verificare i danni riportati dal tratto interessato dalla frana così da poter ripristinare quanto prima la piena agibilità del tracciato ferroviario. La frana – ha sostenuto l’assessore – sembra sicuramente avvenuta a causa delle piogge e del maltempo che ha prodotto il cedimento di un muro di contenimento. Dell’accaduto naturalmente è stata subito informata anche la presidente Tesei.

Il maltempo di questi giorni ha provocato danni in tutto il territorio regionale e la presidente – ha concluso Melasecche – ha manifestato l’intenzione di attivarsi nei confronti del Governo nazionale per ottenere i finanziamenti necessari a sanare i danni che sono stati accertati. Voglio dunque assicurare ai sindaci di Terni e Spoleto, che mi hanno espresso la loro preoccupazione per quanto avvenuto e per le precarie condizioni di questa linea ferroviaria, la massima attenzione da parte della Regione Umbria, per quanto di sua competenza”