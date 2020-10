Tre pregiudicati, di cui due minorenni, allontanati da guardia di finanza e polizia

ORVIETO – Avevano un lungo curriculum di furti i tre giovani fermati dalle Forze dell’Ordine nella mattinata di ieri a Orvieto.

I tre sono stati notati, mentre vagavano con atteggiamento sospetto, per le vie del quartiere Ciconia, da una pattuglia della tenenza della guardia di finanza di Orvieto.

Subito dopo è intervenuta anche una pattuglia del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza.

I tre giovani fermati erano partiti da un campo nomadi di Roma ed erano appena arrivati ad Orvieto; alle domande delle forze dell’ordine non hanno saputo fornire spiegazioni convincenti sui motivi della loro presenza per le vie di Ciconia e dato erano tutti sprovvisti di documenti sono stati accompagnati presso il Commissariato, dove sono stati effettuati gli accertamenti per l’identificazione.

Al termine delle verifiche è emerso che i fermati erano di nazionalità bosniaca e due di essi – un ragazzo e una ragazza – erano minorenni, tutti gravati da numerosi precedenti di polizia per reati predatori commessi in altre città italiane, motivo per cui, alla maggiorenne è stato notificato il divieto di tornare nel comune di Orvieto per i prossimi tre anni, mentre i due minorenni sono stati affidati ad un parente e sono stati allontanati dalla città.