“Tre civette sul comò”, sabato a Terni inaugura l’emporio sociale

TERNI – Apre a Terni l’Emporio Sociale “Tre Civette sul Comò”, un’esperienza che richiama alla mente quei luoghi di scambio e di circolazione delle merci che un tempo si trovavano nel Mediterraneo. Approdi per viaggiatori e mercanti in cui confluivano e si incontravano culture, linguaggi e tradizioni provenienti da paesi diversi.

Il progetto Tre Civette sul Comò ne riprende lo spirito e lo arricchisce con l’inclusione, l’aggregazione e la trasmissione di competenze, facendone un luogo sociale di incontro e un vero laboratorio artigiano aperto alle numerose realtà del territorio.

Gli spazi e gli appuntamenti di Tre Civette sul Comò sono aperti alla collaborazione con cooperative, associazioni, artigiani e piccole aziende che si occupano di tessili, accessori, moda e arredamento: i locali dell’Emporio Sociale ospitano infatti prodotti realizzati nell’ambito del Laboratorio di sartoria interno ma anche provenienti da altre organizzazioni con storie e percorsi simili o condivisi, come la Cooperativa Sociale ONLUS RE.LEG.ART. di Perugia e l’associazione “Donne Tessitrici Amelia”.

Tre Civette sul Comò nasce direttamente dal Laboratorio “Orli e Vapori”, progetto di socializzazione e formazione in ambito sartoriale per donne italiane e migranti realizzato dalla cooperativa sociale E.Di.T. e dalle associazioni Arciragazzi Castelli in Aria ed Arci Solidarietà di Terni. L’Emporio Sociale è il naturale sviluppo di questo progetto di integrazione attivo da alcuni anni in città e rappresenta il punto di incontro fra le finalità sociali dell’inclusione, dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e la volontà di “fare artigianato” di qualità attraverso il mescolamento di preziosi saperi provenienti da tutto il mondo.

Tre Civette sul Comò è un laboratorio di sartoria specializzato in abbigliamento e accessori, riciclo creativo e piccole riparazioni ma anche uno spazio capace di accogliere mercatini estemporanei, esposizioni, mostre, seminari e corsi di formazione.

L’inaugurazione è per sabato 21 alle 18 in via del Tribunale 19.