Trasporto irregolare di animali vivi: stangata per un autotrasportatore di suini

ORVIETO Trasportava suini ammassati. Un autotrasportatore, incappato nei controlli della polizia stradale, è stato sanzionato per trasporto di animali vivi con modalità per 1.000,00 euro.

Gli agenti hanno accertato gli animali erano movimentati con un viaggio di breve durata, in condizioni di sovraffollamento in relazione alla densità di carico dei capi trasportati, alla superficie di carico e al peso/dimensione dei capi, non garantendo loro lo spazio sufficiente per i movimenti naturali, con rischio di decubito. Sul posto anche il medico veterinario della AUSL Umbria 2 di Orvieto.

I controlli sui trasporti su strada, in particolare sui trasporti di animali vivi, ripresi dopo la battuta d’arresto dovuta alle limitazioni del lockdown, hanno coinvolto vari utenti che a diverso titolo movimentano cavalli con veicoli immatricolati in conto terzi facenti capo a società che trasportano gli animali a scopo economico commerciale, con veicoli riconducibili a società ludico dilettantistiche che spostano cavalli a scopi ludico ricreativi e sportivi non a fini di lucro, ed infine trasporti effettuati da privati o trasporti per uso proprio.

Le principali violazioni riscontrate riguardano la mancanza del modello 4, documento di provenienza dell’equide su territorio nazionale, che deve obbligatoriamente accompagnare il cavallo in ogni sua movimentazione insieme al passaporto.

Prevista una sanzione pecuniaria, che in misura ridotta è pari a 600,00 euro per ogni capo trasportato. Altre violazioni riscontrate riguardano il trasporto di animali senza l’autorizzazione sanitaria nazionale del veicolo con sanzione pecuniaria prevista pari a 430,33 euro (art. 36 DPR n. 320/1954 e art. 6 Legge n. 218/1988).