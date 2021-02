Trasporta generi alimentari avariati, denunciato l’autista di un furgone

La polizia stradale rintraccia un furgone con generi alimentari avariati e denuncia l’autista per trasporto e detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione.

La manovra repentina di un furgone per sottrarsi ad un controllo di polizia, infatti, non è sfuggita agli agenti della polstrada di Terni che ne hanno arrestato la corsa di lì a poco.



All’interno del cassone frigorifero i poliziotti hanno trovato numerosi prodotti alimentari scaduti e comunque in pessimo stato di conservazione trattandosi anche di prodotti al tatto congelati, ma la cui temperatura non era quella prevista per il mantenimento e trasporto.



In considerazione della specificità della materia è stato richiesto l’ausilio del personale dell’Asl che, intervenuto con le apposite apparecchiature di rilevamento, ha accertato che la merce alimentare era tutta avariata e non più idonea per la consumazione.

I salumi, formaggi e salse varie, sequestrati per la successiva distruzione, a dire dell’autista erano all’origine destinati ad alcuni ristoratori, ma a causa delle ristrettezze Covid sono rimasti invenduti.

La merce rimasta “parcheggiata” sul furgone per diversi giorni ha subìto un inevitabile processo di alterazione.