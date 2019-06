Trapani, motoseghe, chitarre e pc: recuperata refurtiva per 8000 euro

ARRONE – I carabinieri di Arrone hanno recuperato refurtiva per oltre 8000 euro e denunciato un italiano di 53 anni residente nello spoletino, che l’aveva nascosta all’interno del proprio garage, senza riuscire in alcun modo a giustificarne la provenienza. A condurli sul luogo del ritrovamento è stata una segnalazione da parte di un cittadino che, avendo notato un’autovettura sospetta, era riuscito meticolosamente ad annotarne il numero di targa ed a segnalarla ai carabinieri.

Le attività investigative si sono dunque orientate subito sullo spoletino, ove risiede l’uomo. Avendo notato il suo continuo andirivieni, i militari hanno deciso di passare all’azione, bloccandolo e procedendo all’accurata perquisizione dell’abitazione. Un vero e proprio magazzino del furto, quello rinvenuto e documentato dai militari: nel garage dell’uomo tantissima refurtiva, pronta per essere immessa sul mercato nero.

Tra il materiale rinvenuto e sottoposto a sequestro giudiziario risultano avvitatori e trapani elettrici e a batteria, pistola termica, seghetti alternativi, levigatrici rotative, set di chiavi da lavoro, set di chiavi per idraulica, saldatori, decespugliatore, avviatore per autovetture, PC portatile, kit per scrittura manuale, ricetrasmittenti, chitarre, motoseghe, pompa a iniezione per autocarro Iveco, saldatrici. I carabinieri di Arrone sono a completa disposizione per il riconoscimento del materiale da parte dei legittimi proprietari.

L’uomo è stato denunciato per il reato di ricettazione.