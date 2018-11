Tragedia di Rigopiano: chiuse le indagini, in 25 sotto accusa

L’artista ternano Otello Fabri è stato inserito in “Percorsi d’arte in Italia – 2018” nella sezione “Artisti da non dimenticare“. Pubblicato lo scorso mese di settembre da Rubbettino Editore, questa pubblicazione, come scrive Enzo Le Pera uno dei curatori, è la quinta ed ultima edizione del volume con cui si conclude brillantemente una iniziativa che […]