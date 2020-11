Tragedia a Papiano di Marsciano: anziano cade su una segatrice e muore

Tragedia questa mattina a Papiano di Marsciano dove un uomo è morto dopo essere caduto sopra a una segatrice.

E’ accaduto questa mattina intorno alle 7.30 all’interno di un annesso agricolo. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, un 80enne, sarebbe caduto – con tutta probabilità a causa di un malore – sul macchinario che aveva acceso per tagliare la legna.

Fatali per l’uomo le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Todi e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso