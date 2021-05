Tornano le giornate di Primavera del Fai: ecco i siti visitabili nel Ternano

Tornano le giornate del Fai nel segno del “coraggio, orgoglio e generosità” Proprio nel significato più profondo di queste parole è racchiuso lo spirito della 29ª edizione delle Giornate FAI di Primavera in programma sabato 15 e domenica 16 maggio 2021.

Le Giornate FAI di Primavera sono il primo grande evento nazionale dedicato ad arte e cultura organizzato dopo l’ultimo periodo di lockdown. Anche quest’anno la grande manifestazione di piazza del FAI, dal 1993 il più importante evento dedicato al patrimonio culturale che celebra arte, storia e natura, torna a coinvolgere gli italiani – dopo i mesi difficili vissuti – nell’entusiasmante scoperta delle bellezze che ci circondano, grazie all’apertura di 600 luoghi in 300 città e 19 Regioni, molti dei quali poco conosciuti o accessibili in via eccezionale, visitabili in totale sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. I posti disponibili sono limitati; prenotazione obbligatoria sul sito www.giornatefai.it fino a esaurimento posti disponibili ed entro la mezzanotte del giorno precedente la visita



VOGLIA D’ITALIA

Un’iniziativa che il Fondo per l’Ambiente Italiano ha voluto coraggiosamente e prontamente programmare a

metà maggio, affrontando con grande tenacia e una buona dose di audacia le innumerevoli complessità organizzative

legate all’emergenza sanitaria, e che solo pochi giorni fa ha avuto la conferma di poter realizzare, in base alle misure

contenute nel Decreto Legge del 22 aprile. È uno sforzo speciale di cui si sono fatti carico con encomiabile entusiasmo

e passione civica i volontari di 335 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutta Italia, vero motore dell’evento, che

potranno contare sul supporto di Protezione Civile, Croce Rossa e Arma dei Carabinieri, da anni al nostro fianco in

questa manifestazione.

UN MIRACOLO ITALIANO

Questa edizione è dunque un piccolo “miracolo” che ci rende orgogliosi e anche un prezioso regalo che la nostra

Fondazione offre agli italiani. Siamo infatti convinti che partecipare alla manifestazione potrà contribuire a ridare ai

cittadini speranza e fiducia nel futuro.

Per prenotarsi e prendere parte all’iniziativa è richiesto un contributo minimo di 3 €. Chi lo vorrà, potrà sostenere

ulteriormente il FAI con contributi di importo maggiore oppure attraverso l’iscrizione annuale – sottoscrivibile

online o in piazza in occasione dell’evento – o ancora con l’invio di un sms solidale al numero 45586, attivo dal 6 al 23

maggio 2021.

LE APERTURE A TERNI

A Terni sarà possibile ammirare la Chiesa ed ex convento degli Agostiniani di S. Pietro, la Chiesa di San Michele a Schifanoia e Villalago a Piediluco.

Gli iscritti alla Fondazione, e chi si iscriverà al FAI in occasione della manifestazione, potranno godere di ingressi

dedicati e accessi prioritari. Tra le aperture riservate agli iscritti:

La delegazione di Terni organizza a Villalago, nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 alcune visite riservate agli iscritti FAI nel corso delle quali oltre alla normale visita della villa vi saranno approfondimenti dedicati alle peculiarità botaniche del parco ed alla storia del bene, orari e temi indicati sul sito.

Il 50% circa dei beni aperti durante le Giornate FAI di Primavera 2021 saranno fruibili anche da persone con

disabilità fisica.

Dal 6 maggio elenco completo dei beni aperti e prenotazione obbligatoria su www.giornatefai.it.