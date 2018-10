Tornano a Orvieto nonostante il divieto: denunciati in due

ORVIETO – E’ stata notata mentre si aggirava tra le numerose auto in sosta nel parcheggio di Piazza della Pace.

Gli agenti della Squadra Anticrimine hanno immediatamente riconosciuto la giovane, come la cittadina rumena, appena ventenne, già allontanata da Orvieto, poiché gravata da numerosissimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, soprattutto per furto in abitazione e borseggio.

Il provvedimento del Questore Antonino Messineo risale a nemmeno un anno fa (ed ha validità per tre anni), ma la ragazza ha violato la misura ben otto volte, ritornando sempre nella città della Rupe, pur non avendo alcun motivo valido e dimostrando in questo modo la completa inosservanza della legge e delle istituzioni, motivo per il quale è stata denunciata nuovamente alla Procura della Repubblica di Terni.

Ancora una violazione della misura di ritorno, che ha visto però protagonista un italiano, un clochard senza fissa dimora, che, sempre ieri, è stato fermato dall’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato. L’uomo, già noto alla polizia orvietana, in quanto lo scorso maggio era stato denunciato per aver appiccato un incendio all’interno di una zona commerciale, e gravato da precedenti penali per reati contro la persona e l’ordine pubblico, è stato denunciato per non aver rispettato il provvedimento.