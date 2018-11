Todi, furti di mezzi agricoli: i carabinieri recuperano la refurtiva

TODI – I militari della compagnia di Todi attivati dai titolari di due ditte, una di autotrasporti e una agricola, con sede rispettivamente in Deruta e Marsciano, ove ignoti avevano asportato un Autocarro Fiat Iveco e un trattore agricolo Jhon Deer, sono riusciti a rintracciare la refurtiva, del valore complessivo di circa 60 mila euro, che non era coperta da assicurazione, ed era stata allocata in una area periferica del comune di Roma.

Un attento esame del modus operandi dei due furti, ha consentito inoltre di stabilire che i furti erano stati commessi dalla stessa banda su cui sono in corso indagini per arrivare alla identificazione dei componenti.

Un nuovo importante risultato investigativo dopo la brillante operazione che nei giorni scorsi e ha portato all’arresto di 5 rumeni ritenuti responsabili di una serie di furti e tentati furti nella zona industriale di Pian di Porto.