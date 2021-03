Tirreno-Adriatico: oggi da Terni la partenza della quarta tappa. Ecco tutte le immagini

TERNI – E’ partita da Terni la quarta tappa della Tirreno Adriatico giunta alla sua 56esima edizione. Questa mattina in corso del Popolo il raduno delle squadre. 171 i ciclisti al via in rappresentanza di 25 compagini più forti al mondo.

Tra i corridori i volti dei campioni Vincenzo Nibali, Filippo Ganna, Geraint Thomas, Nairo Quintana, Simon Yates, Peter Sagan, Mikel Landa, Rafal Majka, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Egan Bernal e Jakob Fuglsang. La bandierina alle 11,45 è stata alzata dall’assessore allo sport del Comune di Terni, Elena Proietti.

La tappa è stata molto impegnativa: da Terni fino ai 1.450 metri d’altezza di Prati di Tivo (Teramo), lunga 148 chilometri.

Per la cronaca ha vinto Tadej Pogacar, con il tempo di 3h51’24”. Lo sloveno, che sul traguardo ha preceduto di 6″ il campione in carica inglese Simon Yates, è la nuova maglia azzurra di leader della ‘Corsa dei due mari’, con il tempo di 17h53’21” e con un vantaggio di 35″ sul belga Wout Van Aert.

Con lo stesso distacco anche il colombiano Sergio Higuita.