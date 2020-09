Tirreno-Adriatico: a Terni il via della quarta tappa. Arrivo a Cascia

TERNI – Il grande ciclismo è tornato oggi a Terni da dove ha preso le mosse la quarta tappa della Tirreno-Adriatico. La corsa, partita alle 10,50 da piazza della Repubblica tra due ali di folla che si è accalcata sin dalle prime ore della mattina lungo il percorso.

I ciclisti hanno percorso via Battisti, via Borsi, viale dello Stadio, Ponte Allende, via Villafranca, via Narni per poi attraversare il territorio narnese, San Gemini e tornare a Terni da Gabelletta e Borgo Rivo, percorrere via Bramante, via Proietti Divi, via Breda, prima di immettersi in viale Brin verso Cervara e la Valnerina.

La corsa è proseguita lungo Arrone, Ferentillo, Ceselli (Scheggino), Piedipaterno (Vallo di Nera), Cerreto di Spoleto, Norcia, per poi transitare – dopo il passaggio nei comuni marchigiani di Visso e Castelsantangelo sul Nera – a Castelluccio, ancora a Norcia e infine a Cascia.

Proprio in questa tappa si raggiungerà la massima quota di questa edizione della Tirreno-Adriatico, al rifugio Perugia di Castelluccio, a quota 1.521 metri.