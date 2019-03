Tirreno-Adriatica: la scorta alla polizia stradale di Terni, Katia Grenga alla guida

TERNI – La polizia stradale di Terni sarà in prima linea nella 54esima edizione dell’ormai imperdibile appuntamento con la Tirreno-Adriatica che si terrà dal 13 al 19 marzo. L’itinerario previsto di 1.048,6 km complessivi si articolerà in 7 tappe, 5 in linea e 2 a cronometro, attraversando come di consueto magnifici paesaggi tra la Toscana, l’Umbria e le Marche. La grande assente di quest’anno sarà la salita, tappa in montagna, ma non mancheranno le forti emozioni delle migliori e maggiori competizioni ciclistiche.

Quest’anno, ed è una novità per Terni, il delicato e impegnativo incarico di comandante per la gestione del servizio di scorta e vigilanza stradale è stato affidato al dirigente della polizia stradale di Terni, Katia Grenga, vice questore: fin dalla partenza, dal Lido di Camaiore, fino a all’arrivo a San Benedetto del Tronto, passando per Pomarance, Foligno Fossombrone, Colli di Metauro, Recanati, Matelica e Jesi, unitamente a 16 unità di motociclisti esperti nel settore delle scorte alle gare ciclistiche, con la collaborazione degli organizzatori, sovrintenderà all’intero svolgimento della competizione sportiva.

Tutti i componenti della scorta della Polizia Stradale avranno il compito gravoso, imprescindibile ed indispensabile di assicurare la massima tutela e sicurezza sull’itinerario percorso per i ciclisti partecipanti e per gli spettatori e appassionati che, numerosi, si raduneranno a bordo strada per sostenere i loro ciclisti preferiti.