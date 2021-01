Tir in transito sull’A1 si incendia: morti una decina di bovini

Una decina di bovini sono morti in seguito all’incendio di un tir che li trasportava lungo l’Autosole. E’ successo tra Orvieto e Fabro, sulla carreggiata nord.



Sul mezzo c’erano 44 capi e una decina sono morti a causa del fumo sprigionato in seguito alle fiamme divampate per cause ancora da accertare. Illeso il conducente.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Orvieto e Terni e più pattuglie della polizia stradale. Il traffico è rimasto bloccato fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza, per poi essere ripristinata con deviazioni e rallentamenti. Intorno alle 9 – spiega la Polstrada – è stato predisposto lo scambio di carreggiata per consentire il trasbordo degli animali vivi ed il recupero di quelli morti, oltre che del veicolo incendiato

