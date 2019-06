Tir in fiamme sull’A1: nessun ferito ma disagi alla circolazione stradale

TERNI – Sequestrati patrimoni per un valore complessivo per oltre 2,5 milioni di euro per reati tributari; Denunciati 72 soggetti per reati fiscali; Individuati 143 operatori economici in tutto o in parte sconosciuti al fisco (evasori totali); Scoperti 57 lavoratori “in nero” ed irregolari; 34 datori di lavoro verbalizzati; Accertati circa 15 milioni di euro […]