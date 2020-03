Timori per il coronavirus, scatta lo sciopero di 48 ore all’Ast

TERNI – La Fiom-Cgil di Terni, fermo restando la straordinarietà del momento e le giuste restrizioni adottate dal Governo, esprime preoccupazioni per il decreto entrato in vigore questa mattina: se la misura più significativa per contrastare il contagio è la distanza superiore al metro, questo non può essere derogato per i lavoratori e le lavoratrici che non producono beni essenziali o servizi per garantire il sostentamento e la salute pubblica.

“Anche per queste ragioni, nostro malgrado – scrive il sindacato – prima che uscisse il decreto, abbiamo denunciato le inadempienze di Acciai Speciali Terni che hanno portato ad uno sciopero di 48 ore in tutto il sito”.

La Fiom-Cgil di Terni è impegnata con tutte le sue strutture a verificare che in tutti i luoghi di lavoro metalmeccanici si garantisca la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, “se questo non dovesse succedere – dice – provvederemmo alla tutela dei lavoratori utilizzando le stesse modalità in essere nel sito di viale Brin”.



“Sarebbe utile, favorire il lavoro da casa e lo smart working e dove non possibile fermare le produzioni non essenziali in questi 15 giorni di emergenza con l’utilizzo anche della cassa integrazione o fondo di integrazione salariale – prosegue – Abbiamo la necessità di dare risposte anche allo stress psico-fisico che i lavoratori stanno vivendo in questa straordinaria emergenza. La salute vale molto di più dei profitti”.



La Fiom-Cgil di Terni valuterà nelle prossime ore iniziative di mobilitazione generale per la categoria, come già espresso dalla segreteria della Fiom nazionale: “Tutelare la salute dei metalmeccanici serve a garantire quella di tutti i cittadini italiani”.