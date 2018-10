Thyssenkrupp cambia strategia, Burelli: “L’Ast non è più in vendita”

TERNI – Thyssenkrupp cambia strategia e l’Ast non è più in vendita. La comunicazione è arrivata oggi da parte dell’amministratore delegato Massimiliano Burelliche ha convocato le segreterie Territoriali dei sindacati metalmeccanici.

A differenza di quanto detto al Mise lo scorso 18 settembre, Burelli ha detto che Ast torna core business all’interno della nuova divisione Thyssenkrupp Materials.

“Come organizzazioni sindacali – scrivono Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb – registriamo un cambio radicale di strategia industriale da parte di Thyssenkrupp AG, rispetto a quanto annunciato e ribadito dal 2011 in avanti, cioè che Ast non era più strategica, con conseguente prospettiva futura di vendita del sito”.

Da parte delle organizzazioni sindacali è stato evidenziato che tale scenario rappresenta certamente una novità, che nell’immediato futuro sgombra il capo da incertezze rispetto agli assetti societari, riconsegnandoci un quadro aziendale che deve creare le condizioni per sviluppare al meglio le prospettive future.

“Visto l’annuncio odierno, riteniamo che il nuovo piano industriale debba andare oltre il mero consolidamento dello stato attuale – dicono le sei sigle sindacali – creando prospettive di sviluppo in termini di volumi, investimenti, occupazione e missione delle ex società controllate, oltre naturalemente agli aspetti ambientali.

Riteniamo che l’incontro del 29 ottobre, già in programma per discutere il piano industriale di Ast sia di fondamentale importanza per verificare e certificare l’annuncio di oggi, dando vita ad una conseguente e coerente operazione industriale da parte dell’azionista”.

Il sindaco di Terni, Leonardo Latini, fa sapere che: “Abbiamo valutato con grande attenzione la notizia che Acciai Speciali Terni resterà nel core business e quindi strategica per ThyssenKrupp Materials e che dunque si allontanano le ipotesi di vendita del sito ternano.

La notizia di oggi fa seguito alle tante voci che si sono accavallate nei mesi scorsi, superando dunque una fase di grandi incertezze e ci spinge, come amministrazione comunale, a focalizzare la nostra interlocuzione con l’attuale management di Ast, con l’auspicio che si potrà continuare a lavorare insieme, come abbiamo fatto in questi mesi, su tutti i temi comuni che coinvolgono la città e la sua maggiore azienda nell’interesse e nel rispetto reciproci.

Allo stesso tempo – conclude il sindaco – auspichiamo anche un rapido incontro con le organizzazioni sindacali sulla nuova situazione e sugli effetti che avrà nei confronti dei lavoratori di Ast”.