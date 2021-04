Tesei: “L’Umbria ha superato la fase 3 della pandemia e guarda con ottimismo all’estate”

“L’Umbria – ha detto la Presidente – ha superato la fase 3 della pandemia ed è fra le prime regioni a guardare all’estate con più ottimismo, la fiducia tornerà a salire e con essa i consumi. Dovremo essere bravi a coniugare questa ripresa dell’economia e della vita sociale con due condizioni basilari: il rispetto dei protocolli di sicurezza da parte di tutti, quindi mascherine e distanziamento massimo con i non conviventi, e una campagna vaccinale incessante, che ci vede primi in Italia per dosi somministrate rispetto a quelle ricevute; se arrivano dosi in quantità maggiori contiamo di chiudere la campagna entro l’estate e la fase 4 della pandemia, che purtroppo ci sarà, avverrà in maniera depotenziata”.

Lo ha detto la presidente della Regione, Tesei, presentando in Aula il Recovery plan dell’Umbria, ovvero le proposte per la migliore ricaduta possibile del Piano nazionale di ripresa e resilienza sulle linee progettuali individuate dalla Regione per lo sviluppo economico e sociale.

Siamo tutti assolutamente convinti che questo strumento può diventare efficace e concreto se accompagnato oltre che dal piano degli investimenti previsti anche dalle riforme strutturali ormai indispensabili per il nostro Paese” ha aggiunto. “Tutto questo – ha detto Tesei – sarà un grande volano per il riavvio della fiducia oggi ai minimi storici. In questo senso è voluto proprio andare il contributo del Pnrr Umbria. Abbiamo avuto la prima interlocuzione avuta con il Governo e il premier Draghi non più di 20 giorni fa ma attualmente è chiara la prospettiva su quelle che sono le competenze e i ruoli della Regioni.

Queste non avranno una quota diretta dei fondi del Pnrr nazionale, non hanno avuto nella redazione un ruolo programmatorio ma sicuramente lo avranno attuativo, importante e di cui dobbiamo tenere conto perché sarà sicuramente molto impegnativo così come per gli altri enti locali”.

Dopo avere ricordato i vari passaggi istituzionali previsti per il Piano, Tesei si è soffermata sulla fase attuativa. “Dobbiamo essere uniti – ha sottolineato – nel fare lobbing per portare a casa il massimo possibile per l’Umbria. Come Regione abbiamo chiesto tavoli tecnici con i singoli ministri e questo processo di interlocuzione si avvierà dopo la consegna del Piano all’Unione europea”.

La presidente ha evidenziato come “Il nostro Piano è basato su 6 missioni e 45 linee progettuali. Che diverranno progetti attuativi. Alcune linee riguardano l’intero territorio regionale: ‘Smart mobility regionale’ e mappatura 3 D dell’Umbria, di ogni singolo comune o territorio, che sarà molto utile per fare le nostre valutazioni; i 3 fondi per le imprese, legati a digitalizzazione, transizione ecologica e aumenti di capitale per complessivi 180 milioni; 58 milioni per gli ‘attrattori turistico culturali’ dell’intera regione; oasi, parchi e vie del verde, per valorizzare l’evoluzione ‘green’ dell’Umbria con 165 milioni; per la riqualificazione urbana e abitativa abbiamo previsto 50 milioni; per l’edilizia scolastica 400 milioni, con attenzione ai nido e alle scuole, una linea di intervento che inciderà su vari settori, con ricadute per le famiglie, agevolazioni per l’occupazione giovanile; per la filiera a scarto zero dell’agricoltura 30 milioni; per il rischio idrogeologico 153 milioni, per quello sismico 27 milioni, per il diritto allo studio 38 milioni; per aree interne e borghi 53 milioni”.

“Sulla tempistica – ha aggiunto – le 45 linee progettuali diverranno progetti in 9 mesi e impegni vincolanti fra i 12 e i 18 mesi, cantierabili entro il 2026. Dovremo saper cogliere con immediatezza i bandi nazionali che saranno emessi, su cui inserire quelli territoriali, come ci hanno confermato ieri i vari Ministri durante l’interlocuzione con le Regioni. Dopo l’approvazione del Pnrr in Parlamento, l’Europa riceverà i documenti e dopo due mesi potrebbero già essere messi in campo dei bandi di carattere nazionale, dovremo essere pronti. Stiamo lavorando per predisporre un team che si occupi di progettazione su tutte le varie linee”.