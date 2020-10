Tesei: “In Umbria superati i contagi della fase 1. Quadruplicati i tamponi”

In Umbria sono stati superati già i contagi della fase 1, a un ritmo giornaliero mai visto, come in tutte le altre Regioni. Lo ha detto la presidente Tesei intervenendo al consiglio regionale. La governatrice ha parlato di una “velocità di propagazione mai vista, numeri che nella fase 1 si sono sviluppati in mesi, ora in 10 giorni. Un attacco quattro volte più forte del precedente e senza la presenza di focolai, ma massivo e diffuso, dobbiamo gestire una fase molto diversa”.

“Non possiamo negare – ha detto la presidente Tesei – che si tratta di un’onda completamente diversa, fatta prevalentemente da sintomatici, è stato isolato un numero maggiore di contagi che in tutta la

fase 1. I tamponi sono più che quadruplicati, da 700/1000 a 4500 al giorno.

Umbria fra le prime 4 in Italia per numero di tamponi in proporzione agli

abitanti. Testiamo il 3 per cento della popolazione complessiva tutte le

settimane. Non siamo avulsi da un sistema nazionale dove è saltato il

tracciamento proprio a causa dei numeri straordinari in tutte le regioni”.

La presidente ha detto anche che tra i ricoverati sono solo il 5 per cento, in terapia intensiva sono anziani lo 0,6 per cento dei contagiati e il 10 per cento dei ricoverati, con indice di letalità del 1,42 per cento.