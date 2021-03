Tesei: “Contagi in calo ma preoccupano gli ospedali. Possiamo fare fino a 5000 vaccini al giorno”

Contagi in discesa ma resta preoccupante la pressione sugli ospedali. E’ questo in estrema sintesi il contenuto della relazione che la presidente della Regione ha tenuto oggi nella seduta del consiglio regionale.

“Ad oggi i contagi sono 6850, tremila in meno rispetto al picco registrato in questa terza fase – ha detto la presidenteb – l’indice Rt è allo 0,79 fra i più bassi in Italia. anche il tasso di mortalità del 2,3 per cento è fra i più bassi, la media nazionale è 3,2.

Continua a preoccupare la situazione ospedaliera, con 507 ricoverati nonostante il calo dei contagi, soltanto 50 in meno rispetto al picco, e con 78 ricoverati in terapia intensiva, solo 8 in meno rispetto al picco. le cause di questi dati sono da ascrivere alle mutazioni del virus, che costringono all’ospedalizzazione e a cure più lunghe.

A fronte di tutto ciò – ha aggiunto la governatrice – stiamo predisponendoci a un ulteriore potenziamento delle strutture ospedaliere, a migliorare il tracciamento, accelerare le vaccinazioni e allentando il rigore delle misure da adottare se e quando possibile, sulla base di dati scientifici e indicazioni dei Cts.

Per quanto riguarda il potenziamento, anche in ottica di una eventuale fase 4 arriveremo a 800 posti di ospedalizzazione entro fine marzo, mentre a settembre potremmo arrivare a 180 posti di terapia intensiva dai 141 attuali. Non bisogna dimenticare che partivamo da 59 posti in tutta la regione. Stiamo cercando di recuperare l’attività ordinaria”.

La presidente ha parlato anche del tracciamento. “Due – ha detto – sono le misure adottate: la piattaforma informatica unica con i dati allineati in tempo reale e l’estensione del ‘modello Todi’ nelle aree più critiche.

Sui vaccini – ha aggiunto Donatella Tesei ricordo che l’Umbria è fra le regioni più performanti per dosi somministrate rispetto a quante pervenute; c’è stato un peggioramento dal 27 febbraio al 3 marzo ma le misure prese ci hanno consentito di essere di nuovo fra i migliori in Italia. Per dosi somministrate rispetto alle ricevute siamo al 70 per cento, con la media nazionale al 77 per cento. Dobbiamo continuare. Oggi abbiamo una capacità di vaccinazione per 5mila dosi al giorno, più del doppio rispetto alla precedente informativa. Se avessimo i vaccini necessari, in 5 mesi avremmo vaccinato tutti, compresi i neonati. Ho quindi chiesto al governo il riequilibrio delle dosi per popolazione, all’Umbria spettano 16mila dosi che Arcuri non ci ha consegnato, nonostante le richieste. E le ulteriori 50mila dosi richieste al Ministro della salute, spero, siano all’attenzione delle nuove linee direttive del nuovo commissario. Alla sanità – ha concluso – dico che è fondamentale portare avanti la vaccinazione con tutte le dosi di cui possiamo disporre, perché solo con una vaccinazione spinta possiamo uscire dalla pandemia”.