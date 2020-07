Terza Coppa del Mondo per Alessio Foconi, Tiberi annuncia: “A Terni le prime competizioni zonali”

TERNI – Il Circolo Scherma Terni festeggia la terza Coppa del Mondo consecutiva di fioretto maschile conquistata da Alessio Foconi. E si prepara ad organizzare le prime gare zonali della ripresa post-Covid. L’ufficializzazione del tris mondiale di Foconi è giunta direttamente dalla Federazione Internazionale che ha deciso la conclusione della stagione definendoclassifiche stagionali di Coppa del Mondo per singola specialità. Alessio Foconi è l’unico azzurro a chiudere la stagione in vetta al ranking mondiale con un bottino di 210 punti in quella di fioretto maschile.

“E’ stata un’annata sicuramente strana, ma Alessio è riuscito a portare a casa il titolo risultando l’unico italiano primo nel ranking mondiale” ha commentato il presidente del Circolo Scherma Terni, Alberto Tiberi. Meglio di Foconi nella storia della Coppa del Mondo c’è solo l’ucraino Sergej Golubitskyi che tra il 1992 e il 1999 ne ha vinte quattro. “Alessio si sta allenando, ha ritrovato forza, equilibrio e serenità – aggiunge Tiberi – e sta già pensando alle Olimpiadi del prossimo anno. Il Circolo ha ormai ripreso l’attività agonistica e per il nostro campione organizziamo sedute specifiche di allenamento seguendo tutti i protocolli”.

L’azzurro, in forza all’Aeronautica Militare, mette così in bacheca la terza Coppa del Mondo di specialità consecutiva, eguagliando l’altro italiano e compagno di Nazionale, Andrea Cassarà. Il campione del mondo di Wuxi 2018 e campione europeo in carica, per la circolarità dei punteggi che determinano i ranking, ha potuto contare sull’ammontare di punti nelle gare di Coppa del Mondo (terzo posto a Bonn e Il Cairo, quinto a Torino, nono a Parigi e primo a Tokyo nel mese di dicembre), ai Campionati Europei Dusseldorf 2019 e ai Campionati del Mondo Budapest 2019. Quarto posto nel ranking dei fiorettisti per Andrea Cassarà, mentre Daniele Garozzo ha concluso la sua stagione in sesta posizione. Terzo posto conclusivo invece per la squadra di fioretto maschile.

A proposito di ripresa delle attività agonistiche, Alberto Tiberi annuncia anche una novità importante, ancora in attesa di ufficialità: “La Fis si è impegnata in modo ufficioso a riportare le prime competizioni che saranno di carattere zonale nella nostra città, a Terni. Perchè l’Umbria è un posto sicuro, perchè la nostra società ha dimostrato di essere seria e organizzata e perchè le strutture ampie e confortevoli garantiscono tutte le misure di sicurezza”.