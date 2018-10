Terremoto del ’97, fondi per una ristrutturazione fantasma: in 3 nei guai

FOLIGNO – Avrebbero percepito un notevole contributo a fondo perduto, stanziato dalla Regione Umbria per il terremoto del 1997, per la ristrutturazione di un opificio industriale a Nocera Umbra che in realtà non è stata realizzata.

Per questo la guardia di finanza di Foligno, a conclusione dell’operazione “Happy Sheep”, ha indagato due imprenditori e un geometra.

Il contributo è stato ottenuto a fronte di un progetto da 90.000 euro ma in realtà, secondo gli investigatori, ottenuta l’approvazione della Regione, i tre indagati hanno realizzato solo una “piccolissima parte” dei lavori di ristrutturazione, che un consulente della procura di Spoleto ha stimato non superiori a 7.500 euro.

Gli stessi avrebbero prodotto falsamente documentazione e dichiarazioni, anche mediante fatture fiscali, attestanti lavori mai eseguiti per un importo di 90.000 euro.

Le fiamme gialle di Foligno, hanno sequestrato l’opificio industriale di Nocera Umbra, del valore stimato di 150.000 euro.

I responsabili rischiano la reclusione fino a 7 anni e dovranno restituire il contributo illecitamente percepito.