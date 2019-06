Terni:donna cinese si sente male, viene soccorsa e allontanata

TERNI – Una cittadina cinese è stata allontanata dalla polizia in seguito a un intervento del 113. Intervento richiesto da un uomo che aveva segnalato alla polizia che una straniera si stava sentendo male: immediato l’arrivo della squadra volante e del 118 che ha riscontrato che la donna si trovava in un forte stato di denutrizione.

Sprovvista di documenti, è risultato, dai riscontri in banca dati, che si trattava di una cittadina cinese di 56 anni, mai controllata sul Territorio Nazionale. E’ stata accompagnata al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria (Roma), in attesa di valutare la sua posizione in Italia.