Terni, Ztl: nuovi varchi in funzione a “pieno regime”, scattano le multe

TERNI – Con il nuovo anno entra in funzione a pieno titolo il nuovo sistema di varchi elettronici che regolano l’accesso alla Ztl. Completata la sperimentazione, o meglio fase di pre-esercizio che è servita a verificare il loro funzionamento, da ieri gli apparecchi hanno iniziato a rilevare le sanzioni.

Il perimetro della Zona a Traffico limitato è rimasto invariato ma i nuovi varchi sono stati installati per coprire “i buchi” ossia quei punti d’accesso non sorvegliati utilizzati per l’ingresso nella Ztl senza permesso.

Questi i 24 i varchi elettronici in servizio: via delle Portelle (ztl), via Corona (ztl), corso Vecchio (ap), via del Comune Vecchio (nuovo, ap), via Carrara in ingresso e in uscita (ztl), via San Nicandro (nuovo, ztl), via Garibaldi (ztl), corso Tacito (nuovo, ap), piazza della Repubblica (nuovo, ap), via Roma (nuovo, ap), piazza Solferino (nuovo, ap), piazza Europa (ztl), via Barbarasa (ztl), via Roma (ztl), via del Vescovado (ztl), viale Porta S. Angelo (ztl), via Istria in ingresso e in uscita (ztl), via Faustini (nuovo, ztl), via Camporeali (nuovo, ztl), via Cassian Bon (ztl), corso Tacito (nuovo, ap) e largo Passavanti (nuovo, ap).

Il Comune ha anche ridefinito le aree a traffico limitato e quelle pedonali. In alcune vie, inoltre, è stato invertito il senso di marcia per agevolare gli ingressi e le uscite da e per il centro storico: senso unico in via San Nicandro da via dell’Ospedale a Via Carrara, via Camporeali da via Fratti a via I° Maggio, corso Vecchio da piazza Corona a via Beccaria, via Roma da piazza Europa a piazza Briccialdi, via Tre Colonne da via Cavour a via Aminale. Il nuovo piano, che ha visto da parte di Terni Reti un investimento di 180 mila euro, porta ad un totale di 24 i varchi elettronici posti al controllo degli accessi di cui 16 a controllo della Ztl e 8 a controllo delle aree pedonali

I varchi a controllo della Ztl sono attivi nell’arco delle 24 ore ad eccezione dei varchi di via delle Portelle e via Corona che, dalle 7 alle 21, consentiranno il libero accesso. I varchi al controllo delle aree pedonali saranno attivi sempre 24 ore su 24 eccetto che nelle due fasce orarie 8/11 e 15/18 nelle quali è consentito il carico e scarico.