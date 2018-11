Terni, vede i ladri in casa propria dal cellulare. Arrestati in due

TERNI – Vede i ladri in casa dal proprio cellulare, dà l’allarme e li fa arrestare. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri al quarto piano di una palazzina di via Corona. Alla centrale operativa del 112 è arrivata la segnalazione di un furto. La vittima ha precisato di aver ricevuto un’attivazione di allarme sul proprio telefono cellulare, con visione in live delle immagini della videosorveglianza, potendo vedere i topi d’appartamento in azione.

Giunti sul posto i carabinieri hanno trovato il portone d’ingresso aperto. Hanno notato che l’ascensore stava discendendo il palazzo, e hanno constatato attraverso le pareti a vetro dello stesso che all’interno c’erano tre persone. Hanno quindi atteso l’arrivo al piano terra. Una volta aperte le porte scorrevoli, i militari hanno chiesto ai tre uomini spiegazioni in merito alla loro presenza in quel luogo e di esibire i documenti ma tutti hanno tentato di darsi alla fuga, dirigendosi verso il portone del palazzo.

I carabinieri sono riusciti a immobilizzarne uno, identificato successivamente in un sessantenne campano pluripregiudicato per reati della stessa natura, che è stato perquisito e trovato in possesso di numerosi arnesi da scasso, posti sotto sequestro.

Nel frattempo hanno fornito alla Centrale Operativa la descrizione dei fuggitivi. Recatisi al quarto piano, i militari hanno constatato che vi erano le porte di due diversi appartamenti aperte ed all’interno entrambi erano a soqquadro.

Tutte e due le abitazioni avevano le rispettive porte d’ingresso gravemente danneggiate anche se dalle stesse, ad una prima analisi dei proprietari, non era stato asportato nulla. Uno dei due fuggitivi è stato intercettato dalla polizia a pochi metri dal luogo del tentato furto, successivamente identificato in un pluripregiudicato cinquantenne campano. Il poliziotto, per altro libero dal servizio, ha riferito che, mentre si trovava a passeggiare per le vie del centro, ha notato una persona correre verso la sua direzione, coprendosi il volto ripetutamente con uno scaldacollo, e di aver sentito le grida di un passante che asseriva che quella persona era scappata ai carabinieri.L’agente ha quindi fermato e condotto l’uomo in questura, per gli accertamenti del caso.

I due sono stati arrestati e condotti, su disposizione del pubblico ministero, presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale, dove hanno trascorso la notte in attesa della direttissima con cui oggi sono stati convalidati gli arresti e disposta per entrambi la custodia cautelare in carcere.