Terni, vasta operazione antidroga: dieci gli arresti

TERNI – Dieci persone sono state arrestate questa mattina nell’ambito di una vasta e complessa operazione antidroga. Coordinata dalla procura distrettuale antimafia di Perugia e condotta dalla sezione antidroga della squadra mobile di Terni in collaborazione con la guardia di finanza, l’indagine è iniziata oltre un anno fa e ha portato ad arresti in tutt’Italia e al sequestro di ingenti quantitativi di droga e in particolare di eroina.

Questa mattina la conclusione con gli arresti di 10 persone: 6 cittadini pakistani, due tunisini, un nigeriano e un italiano. Per loro l’accusa è di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti oggi pomeriggio alle 15 nel corso di una conferenza stampa presso la questura di Terni a cui parteciperà il procuratore aggiunto della procura di Perugia, coordinatore della direzione distrettuale antimafia di Perugia, Giuseppe PetrazzinI

SEGUONO AGGIORNAMENTI