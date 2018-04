Terni Valley e Leu insieme: Alessandro Gentiletti è il candidato sindaco

TERNI – Terni Valley e Liberi e Uguali, insieme ad altre forze civiche, hanno intrapreso un percorso politico comune con l’ambizione di rappresentare un nuovo punto di riferimento per la sinistra ed il centro-sinistra ternani. Per questo presenteranno una lista elettorale unitaria esprimendo come candidato sindaco Alessandro Gentiletti.

L’annuncio viene direttamente da Leu e Terni Valley che accusano la classe dirigente locale di fallimento e incapacità di fornire risposte adeguate alla gravità della situazione di emergenza sociale, ambientale, economica e politica della città di Terni.

“L’accordo – dicono i due soggetti politici – viene raggiunto dopo lunghe settimane di confronto, in un processo dove il coinvolgimento delle persone e i nodi programmatici hanno avuto un ruolo centrale. La proposta politica di Terni Valley e Liberi Uguali si baserà su:

Partecipazione, perché il coinvolgimento dei cittadini e la loro responsabilizzazione sono un valore aggiunto per la comunità, non un ostacolo al buon governo;

Programmazione, perché la rinascita del territorio non può prescindere dalla definizione di piani strategici di sviluppo (sociale, urbano, industriale) fondati su una idea di città di lungo termine;

Sostenibilità, perché è fondamentale trovare un nuovo equilibrio tra lavoro e ambiente che generi benessere sociale ma che, allo stesso tempo, salvaguardi aria, acqua e terra;

Inclusione sociale, perché la sicurezza si costruisce a partire dalla lotta alle diseguaglianze ed un welfare che non lasci indietro nessuno”.

Nei prossimi giorni saranno presentati il programma, i candidati e il simbolo.