Terni Valley: “Bene la consulta dei giovani ma perplessi sulla penalizzazione delle associazioni”

TERNI – Riceviamo da Terni Valley e pubblichiamo:

“Abbiamo seguito con attenzione ieri il consiglio comunale che si è concentrato sul tema della consulta giovanile. Crediamo che sia stato un bel segnale vedere il consiglio discutere per diverse ore su questo organo, sul valore della parola dei giovani, sul ruolo che hanno le associazioni.

Accogliamo con favore il fatto che il consiglio ha approvato diversi emendamenti presentati da noi insieme ad altre realtà, che ci teniamo a ringraziare per il grande lavoro svolto, così come ringraziamo i consiglieri che hanno formalizzato e difeso le nostre proposte. Sono stati apportati correttivi importanti sulle finalità della consulta e sulla composizione, anche se manteniamo delle perplessità per delle scelte della maggioranza che hanno voluto pesantemente penalizzare le associazioni.

Nella discussione di ieri abbiamo ascoltato attoniti dichiarare che le associazioni sono solo orpelli delle forze politiche, realtà plagiate ideologicamente, addirittura che se si è in una associazione vuol dire che si studia meno e quindi non si avrebbe il diritto di far parte di un organo come la consulta. Tanti – tra i banchi della maggioranza – sembrano dimenticare il ruolo che le associazioni hanno avuto nella storia del nostro Paese e come queste siano un presidio fondamentale dalla difesa delle libertà e dei diritti costituzionali, oltre che della socialità e anima delle comunità, come ha sottolineato anche durante la seduta il consigliere Gentiletti.

Noi, liberi e con la forza di una realtà che unisce tante persone che giornalmente discutono e propongono temi per ampliare il dibattito nella nostra città continueremo sempre a ribadire l’importanza della vita associativa, rispettando e volendo sempre di più coinvolgere tutte le realtà presenti nel territorio per far sentire la propria voce”.

Filippo Formichetti