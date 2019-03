Terni, uomo di 57 anni trovato morto in casa. Ipotesi, un malore

TERNI – Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Terni sono intervenuti in una abitazione di via Sant’Apollonio, quartiere di San Valentino, per un soccorso a persona. Entrati nell’appartamento da una finestra, hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di 57 anni. Stando a una prima ricostruzione pare che il decesso sia da attribuire a cause naturali.