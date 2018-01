Terni, un arresto e nove denunce: il bilancio dei controlli dei carabinieri per le festività

TERNI – Un arresto e 9 denunce, oltre 600 veicoli controllati, più di 700 persone identificate, una trentina di contravvenzioni al Codice della Strada elevate per un importo di oltre 11.000 €, 7 patenti di guida ritirate e 4 veicoli sequestrati. E’ questo il bilancio dei controlli dei carabinieri di Terni che durante le festività natalizie hanno intensificato i controlli. In particolare le manette sono scattate ai polsi di un africano resosi responsabile del furto con strappo di un telefono cellulare ai danni di un giovane del posto, al quale ha anche chiesto una somma di denaro per la restituzione. Sono stati, invece, denunciati uno straniero sprovvisto di documenti che, senza giustificato motivo, stava litigando con un professionista; un pregiudicato inottemperante alla Sorveglianza Speciale; un ternano, già noto alle Forze di Polizia, che dopo aver molestato gli avventori di un bar ha aggredito ed opposto resistenza ai militari; i conducenti di cinque auto che, sottoposti alla verifica dell’etilometro, sono risultati avere un tasso alcoolemico nel sangue superiore al limite consentito; un automobilista che non aveva mai conseguito la patente; infine un ternano di 60 anni è stato segnalato alla Prefettura di Terni quale assuntore di stupefacenti essendo stato trovato in possesso di due siringhe di eroina.