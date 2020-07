Terni, ubriaco rimane incastrato con l’auto tra le case e un dirupo: denunciato

Less than a minute

TERNI – Ubriaco è andato a sbattere con l’auto a Papigno, rimanendo incastrato tra le abitazioni e l’orlo di un dirupo.

L’uomo, un marocchino residente in Abruzzo, è stato soccorso dai vigili del fuoco intervenuti per recuperare l’auto. L’uomo è stato invece denunciato dalla volante, accorsa sul posto, per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente.

Un cittadino della Costa d’Avorio, di 28 anni, è stato denunciato invece perché, al controllo, è risultato inottemperante ad un precedente ordine di espulsione emesso a maggio dal questore di Terni.

Infine, è scattata la denuncia anche per un ternano di 33 anni, pregiudicato, che, in seguito ad accertamenti, è risultato responsabile del furto di una bicicletta elettrica, rubata a fine giugno davanti ad un ufficio postale del centro. Dalla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è risalito all’autore che è stato identificato e denunciato per furto aggravato.