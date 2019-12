Terni, ubriaco gira in centro con una grossa mannaia: denunciato

TERNI – Girava in centro barcollante con un grosso coltello in mano. A dare l’allarme è stato un cittadino che lo ha notato poco dopo le 10 in via Garibaldi

Gli agenti della squadra volante che lo hanno intercettato poco dopo in via Lungonera. Alla loro vista l’uomo ha tentato di disfarsi del coltello, gettandolo a terra ma è stato recuperato. Si tratta di una grossa mannaia che è stata sequestrata.

Ancora ignoti i motivi del possesso, certo è che l’uomo, un cittadino rumeno di 38 anni residente a Terni, incensurato, era palesemente ubriaco. E’ stato denunciato in stato di libertà per possesso di oggetti atti ad offendere ed è stato segnalato in prefettura per stato ebbrezza molesta.