Terni, ubriaca si presenta sotto la casa dell’ex e si scaglia contro la polizia

TERNI – Una donna di 41 anni, con precedenti per resistenza, violenza, minacce e stupefacenti, è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e segnalata in prefettura per ubriachezza molesta, dato che si era scagliata contro gli agenti intervenuti per sedare una lite fra lei e l’ex-compagno.

Ubriaca, si era presentata sotto casa dell’uomo, che, per evitare una scenata davanti al vicinato, l’aveva invitata a salire per calmarla. Non riuscendoci, aveva telefonato al 113 e, a fatica, gli agenti erano riusciti a portarla in questura e a richiedere l’intervento del 118. Ora, la donna dovrà chiarire anche la sua posizione sul territorio nazionale, dato che il suo permesso è scaduto da tre anni ed è anche sprovvista di passaporto.