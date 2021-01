Terni, ubriaca minaccia di morte il marito davanti ai figli: arrestata 50enne

TERNI – Una cinquantenne di Terni è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex marito.



Nella tarda serata di ieri la donna (risultata già nota alle forze dell’ordine) si è recata presso l’abitazione dell’uomo e, visibilmente ubriacata e agitata, dopo avere suonato insistentemente il citofono ha iniziato ad inveire contro di lui e ad offenderlo, minacciandolo anche di morte.

All’episodio hanno assistito anche i figli della coppia. La cinquantenne – secondo quanto appreso dall’Arma – aveva con sé anche un pastore tedesco, al quale ha messo la museruola e un guinzaglio solo quando si è accorta dell’arrivo dei militari. Questi sono stati chiamati dall’ex marito tramite il 112. In base agli accertamenti, la donna, che ha giustificato la propria presenza con la voglia di vedere i figli, non è nuova a comportamenti di tale tipo, per i quali è stata ripetutamente denunciata