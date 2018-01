Terni, tutto pronto per la corsa della Befana del 6 gennaio

TERNI – Tutto pronto per la corsa della Befana. Sabato 6 gennaio torna il primo appuntamento podistico del nuovo anno, giunto quest’anno alla sua 35esima edizione. La manifestazione si svolgerà dalle 10 negli spazi polifunzionali del Comune in Via Irma Bandiera al Quartiere Matteotti.

La “Corsa della Befana” prevede due percorsi da 4 e 10 km con il passaggio a San Valentino e, nel percorso lungo, si raggiunge il caratteristico borgo di Collescipoli. Possono partecipare i podisti che normalmente si cimentano nelle gare a premi e i camminatori , ma grande attenzione sarà data alla presenza dei bambini che saranno chiamati, alle ore 11,00 precise, in una sorta di “gara” con la “Befana”, in un minipercorso all’interno degli spazi polifunzionali di Via Irma Bandiera.

“Per questa manifestazione ludico motoria non competitiva – spiega il Presidente dell’Amatori Podistica Terni Fabio Laoreti – non si apporteranno modifiche alla circolazione, non è prevista la chiusura al traffico ed il partecipante è tenuto a rispettare le norme del Codice della Strada. Si ringrazia vivamente della collaborazione il Comune di Terni, la Croce Rossa Italiana che assicurera’ il servizio sanitario, la Polizia Municipale che vigilera’ lungo i percorsi ed i volontari dell’Amatori Podistica Terni.”

Ci sarà gran movimento in Via Irma Bandiera dove tutti potranno godere delle straordinarie animazioni del gruppo “Metamorfosi” ma anche lungo il percorso ed in particolare a Collescipoli, quando i podisti si imbatteranno nel gruppo “La Rakkia” che a suon di musica rifocillerà tutti con un ricchissimo ristoro ma soprattutto con grande allegria. Alla fine premi per tutti: giocattoli ai bambini, un pacco alimentare a tutti i partecipanti e, come da tradizione, in conclusione, un gran ristoro che saluterà l’iniziativa.

La “Corsa della Befana” quindi è più che altro una occasione di festa e di amicizia, lasciando in questo caso a casa la competizione vera e propria, ma approfittando di una mattinata all’insegna dello sport per smaltire gli abusi delle tavole natalizie. La manifestazioni e’ la prima del concorso “Corrinsieme” della FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport Per tutti), un calendario ricco di iniziative dedicate allo sport per tutti.

E’ possibile iscriversi presso la sede dell’Amatori Podistica in via Battisti, presso il negozio Intersport a Maratta o la mattina stessa.