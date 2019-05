Terni: tutti pazzi per la Mille Miglia

TERNI – E’ tornata la 1000 Miglia 2019. Nel pomeriggio nelle vie del centro della città è transitata la Freccia Rossa, giunta alla 37esima edizione.

L’edizione 2019 vede protagonisti 430 vetture d’eccezione, testimonianze della storia del design e dell’eccellenza; non solo automobili dunque, ma anche italianità, arte, design, in un costante dialogo con la meravigliosa cornice del “Belpaese”. Sono ammesse le vetture i cui modelli siano stati iscritti alla 1000 Miglia di velocità (1927-1957).

Ieri, giorno di partenza, la Mille Miglia ha transitato per Desenzano, Brescia, Sirmione, Valeggio sul Mincio, Mantova, Ferrara, Comacchio e Ravenna, per arrivare poi in serata a Cervia-Milano Marittima. Alle prime luci dell’alba di oggi, la carovana ha raggiunto Cesenatico per proseguire per Senigallia, Fabriano e Assisi, passando per Terni fino a raggiungere la Capitale. Domani venerdì 17 maggio comincerà la risalita verso Brescia, attraverso i paesaggi mozzafiato di Viterbo, Siena, Vinci e Pistoia, e che si concluderà nel cuore dell’Emilia, facendo tappa a Bologna. L’ultima tratta di sabato 18 maggio passerà per Modena, Parma, Montichiari, Travagliato, per concludersi, con il suo ingresso trionfale a Brescia, per la tradizionale passerella in viale Venezia.