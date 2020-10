Terni, trovato con la cocaina: arrestato un 29enne a Borgo Bovio

TERNI – Un ternano di 29 anni è stato arrestato ieri a Borgo Bovio dalla sezione antidroga della squadra mobile di Terni mentre era in auto con una ragazza.

Gli agenti hanno fermato l’auto per un normale controllo e hanno subito notato l’atteggiamento nervoso del ragazzo.

Dalla verifica in banca dati, è risultato che il giovane era già stato segnalato per reati di droga, per cui è stato effettuato un controllo più approfondito e nella tasca dei pantaloni sono stati trovati tre involucri di cocaina per oltre 15 grammi di peso.

Nella sua casa di Borgo Bovio sono stati trovati altri 25 grammi di cocaina, suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e circa 400 euro, verosimilmente provento dell’attività spaccio.

Gli oltre 40 grammi di cocaina in totale, sequestrati dalla polizia ternana, avrebbero fruttato al ragazzo alcune migliaia di euro.

Sempre nel quadro delle attività della squadra mobile, gli agenti hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Terni, a carico di un romeno di 46 anni che, dopo essere stato rintracciato nel centro cittadino, è stato condotto in carcere dove dovrà scontare tre anni e tre mesi di reclusione.