Terni, tre donne denunciate nel fine settimana dalla polizia

Less than a minute

7 Less than a minute

TERNI – Tre donne sono state denunciate dalla polizia nel fine settimana. Sono state fermate dalla squadra volante in diverse operazioni.

Due ragazze, entrambe rumene, sono state bloccate dagli agenti appena uscite da due negozi dopo aver fatto scattare l’allarme antitaccheggio. In entrambi i casi, sono stati i commessi a richiedere l’intervento dei poliziotti che sono arrivati tempestivamente, in quanto già in zona, impegnati nei servizi di prevenzione e contrasto del crimine diffuso.

La prima è stata fermata a Borgo Bovio, dopo che aveva oltrepassato le casse senza pagare la merce che aveva nella borsa: prodotti per le punture delle zanzare e lamette per oltre 150 euro. Ad aspettarla fuori dal negozio, un uomo che è fuggito all’arrivo della volante.

L’altra, giovanissima, aveva tentato di uscire da un negozio di Corso Tacito con, nascoste nello zaino, 16 confezioni di calze per un totale di 72, 57 euro.

Entrambe incensurate e da poco in Italia, sono state denunciate per taccheggio. Una terza donna, una cittadina cubana di 54 anni, fermata in centro dalla Volante per un normale controllo, è risultata inottemperante ad una precedente espulsione.