Terni, torna in città per rubare: finisce in carcere perché ricercato da 3 anni

TERNI – Era entrato in un negozio di ottica del centro la mattina di giovedì e, approfittando del fatto che il proprietario si trovava sul retro, aveva preso un paio di occhiali da sole da 220 euro ed era uscito velocemente senza pagarli.

Il proprietario era però riuscito a vederlo mentre guadagnava l’uscita del negozio ed aveva fornito la sua descrizione fisica e dell’abbigliamento al “113” ed erano scattate le ricerche della squadra volante per le vie del centro.

L’uomo, un 50enne cittadino romeno con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato rintracciato in questa Piazza Dalmazia, con gli occhiali indossati, è stato riconosciuto senza alcun dubbio dal titolare del negozio e, nell’ammettere di aver rubato gli occhiali da sole poco prima, li ha restituiti al proprietario in presenza degli agenti.

Durante le fasi dell’identificazione però è stato accertato che l’uomo era ricercato dal gennaio 2016 in quanto condannato dal Tribunale di Terni ad espiare la pena della reclusione di mesi 4 e 18 giorni per un tentato furto aggravato commesso a Terni nell’agosto 2011. L’uomo è pertanto denunciato per il reato di furto con destrezza commesso quella mattina, e arrestato in esecuzione del provvedimento restrittivo.