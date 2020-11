Terni, torna “alla luce” il teatro Trianon. Michele Rossi: “Mi attiverò per il recupero”

TERNI – La scoperta, o meglio, la riscoperta è avvenuta quasi per caso. Nei giorni scorsi il capogruppo di Terni Civica, Michele Rossi, ha avviato una serie di ricerche su un edificio in via Trevi, in Valserra. Si è attivata una sorta di tam tam per avere informazioni. Sono stati attivati esperti, storici fino ad arrivare sui social. Attraverso una serie di post e condivisioni tra diversi gruppi social, testimonianze e documenti si è arrivati alla riscoperta del teatro Trianon.

“Circa una settimana fa una dipendente comunale, conoscendo la mia passione per la storia della nostra città e il mio impegno , mi chiede informazioni su di un luogo e mi gira delle foto” spiega Michele Rossi che ha coinvolto da subito nelle ricerche Giampaolo Di Emilio (storico appassionato di teatri) e dopo di lui l’ingegner Giuseppe Belli, memoria della città. La vicenda come detto approda sui social con un appello di Maurizio Catanzani, nei vari gruppi interessati alla città. Si mettono in moto anche nuovi ricercatori ovvero Piergiorgio Bonomi, Luca Paccara e Onella Fattorini, fino ad arrivare alla scoperta del libro La Rocca di San Zenone e le Terre Arnolfe di Rolando Teofoli dove sono riportate informazioni su questo luogo.

L’idea nacque, alla fine della prima guerra mondiale, da un gruppo di giovani che decisero di formare una filodrammatica. Venne messa in scena ‘La Contessa’ che ebbe un successo strepitoso – come scritto nel testo – provato “dalle repliche richieste più volte dalla gente dei paesi e casolari vicini. L’incasso fu devoluto a beneficio della scuola. Tale fu l’entusiasmo tra tutta la popolazione del Borgo che si formò una società di benestanti per la costruzione di un locale nuovo per le recite; nacque così il Teatro Trianon, ad opera di muratori e manovali del luogo, che si servirono di materiali e calce del posto. Nel nuovo teatro accorrevano spettatori da ogni parte, la domenica, compresi molti amici di Terni”.

Il teatro è stato dedicato a Trianon Viviani.

“La mobilitazione web che c’è stata, volta a scoprire la storia di quel luogo – commenta Michele Rossi – ci incoraggia a continuare ad esplorare il locale patrimonio culturale ed è da esempio ai giovani che in futuro ne dovranno essere custodi e guardiani. Perché dalla memoria possiamo imparare molto. Sul Teatro Trianon è mia intenzione attivarmi perché si ragioni su un progetto di recupero che coinvolga l’attuale proprietà”.