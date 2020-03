Terni, tentata di rapinare una tabaccheria a corso Vecchio: denunciato 48enne

TERNI – E’ entrato in una tabaccheria di Corso Vecchio con il cappuccio calato e il bavero alzato e ha intimato al titolare di consegnargli il contenuto della cassa e di chiudere la porta del negozio. Il commerciante non si è fatto intimorire e invece di bloccare la porta è uscito in strada chiedendo aiuto.

Rapida la fuga del rapinatore, ma ancora più rapido è stato l’intervento della sezione antirapina della squadra mobile, già impegnata in centro, per servizi di prevenzione e controllo del territorio, che in base ad una sommaria descrizione, fornita dal titolare, ha individuato poco dopo l’uomo in una via adiacente e lo ha fermato.

Ternano, 48 anni di età e con precedenti penali per stupefacenti, reati contro il patrimonio e reati contro la persona, è stato denunciato per tentata rapina.