Terni, tenta un furto in una villa a Borgo Bovio: fermato e denunciato dalla polizia

TERNI – Gli agenti della squadra volante di Terni hanno sventato un furto in una villa. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto l’uomo stava ancora tentando di forzare la porta con un arnese, ma alla vista degli agenti, ha abbandonato l’impresa.

E’ successo ieri sera, verso le 19.20, quando è arrivata una segnalazione al 113 per un tentato furto in una villa storica del quartiere Borgo Bovio, in cui veniva fornita la descrizione di un uomo che stava colpendo con un attrezzo le doghe in legno della porta di ingresso.

Immediato l’arrivo della pattuglia, che ha trovato la persona descritta nella telefonata con in mano una zappa di ferro, sprovvista di manico, usata per colpire la porta. L’uomo – un cittadino rumeno di 45 anni, incensurato, residente a Terni – ha subito consegnato la zappa che è stata sequestrata.

Una volta in questura, è stato denunciato per tentato furto in abitazione.