Terni, tenta il suicidio cospargendosi di benzina: grave 31enne trasferito a Cesena

TERNI – Ha tentato di uccidersi cospargendosi il corpo con liquido infiammabile. L’uomo, un ternano di 31 anni, è stato soccorso questa mattina vicino alla sua abitazione dai vigili del fuoco e dal 118. I sanitari lo hanno trasportato in ospedale con gravi ustioni su tutto il corpo. “Il paziente, in prognosi riservata, è stato stabilizzato – ha fatto sapere l’azienda ospedaliera – e sta per essere trasferito urgentemente al Centro Grandi Ustioniati di Cesena, accompagnato da una equipe medica dell’ospedale di Terni”.