Terni, tenta di svaligiare l’appartamento di un’anziana: arrestato dalla guardia di finanza

TERNI – La guardia di finanza di Terni ha sventato un furto in un’abitazione e ha arrestato il flagranza un cittadino romeno senza fissa dimora.

Il ladro è entrato in azioni nel tardo pomeriggio di ieri in centro. Il 23enne aveva preso di mira l’appartamento di un’anziana pensando forse che al suo interno non ci fosse nessuno Erano presenti invece la proprietaria e il figlio.

Una pattuglia in borghese della fiamme gialle, intenta a effettuare un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, ha notato il ladro. A nulla è valso il suo tentativo di fuga. E’ stato fermato con gli arnesi da scasso ancora in suo possesso.