Terni, tenta di fuggire a un posto di controllo: arrestato dalla polstrada

TERNI – Ha cercato di sfuggire al controllo della polizia ma è stato bloccato e arrestato. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica nei pressi di via Carrara.

Qui la polizia stradale di Terni era impegnata, con alcune pattuglie nei servizi di controllo per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza alcoolica o di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti o psicotrope, disposti dal ministero dell’Interno e con la presenza del medico della polizia Francesco Lombardo, in servizio presso la questura di Perugia.

Gli agenti si sono accorti che un’autovettura Audi A3 di colore scuro viaggiava con tutte le luci spente. I poliziotti hanno seguito la macchina per fermarla in sicurezza ma il conducente, anziché fermarsi, ha aumentato la velocità e ha attraversato due incroci con il semaforo rosso nonostante la pattuglia facesse uso della sirena e dei lampeggianti.

Il capo pattuglia più volte ha mostrato la paletta per far accostate il veicolo in fuga sulla destra, senza successo.

Giunti all’intersezione tra via S. Breda e Strada della Romita, il conducente dell’Audi è stato bloccato. Gli agenti per impedire ulteriori manovre, hanno sbarrato la strada con la vettura di servizio ma il conducente dell’Audi repentinamente ha inserito la retromarcia urtando la vettura di servizio sulla parte anteriore.

Con l’ausilio di un’altra pattuglia della polizia stradale e con la collaborazione di un equipaggio dei carabinieri, il conducente e il passeggero sono stati condotti in questura e identificati per due tunisini (41enne il conducente) pregiudicati.

Dopo gli accertamenti di rito, il primo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e falsa attestazione sulla propria identità, danneggiamento, guida di veicolo in condizioni di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, guida senza patente e violazione del divieto di dimora a Terni impostagli dall’autorità giudiziaria a seguito di un recente arresto per spaccio di stupefacenti.

Il secondo è stato denunciato per i reati di concorso nella resistenza a pubblico ufficiale e per falsa attestazione sulla propria identità.

Questa mattina nel corso del processo per direttissima il giudice Zanetti, dopo la convalida dell’arresto, tenuto conto della gravità della condotta e della pericolosità del soggetto, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere fino al prossimo 14 settembre.

Nel corso della notte sono state contestate anche altre 3 violazioni dell’art. 186 CDS che prevedono il ritiro della patente per la successiva sospensione in quanto i conducenti sono stati sorpresi alla guida con tassi alcolemici da 0,74 a 1,26 g/l.