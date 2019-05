Terni, temperature a picco: nuova proroga per l’accensione dei termosifoni

TERNI – Considerate le condizioni climatiche, il sindaco ha disposto oggi la seconda proroga per l’accensione degli impianti termici sul territorio comunale dal 16 fino al 20 maggio. “Consideratoche le attuali temperature permangono al di sotto dei livelli medi stagionali e la previsioni meteorologiche confermano tale andamento nei prossimi giorni – si legge nella nuova ordinanza firmata oggi – ritenuto opportuno intervenire per prevenire disagi alla fasce più deboli della popolazione, prevedendo l’autorizzazione all’accensione degli impianti di riscaldamento oltre il normale periodo di esercizio, pur se con una durata giornaliera limitata, si dispone la proroga dell’autorizzazione su tutto il territorio comunale al funzionamento degli impianti termici riguardanti il riscaldamento degli edifici, dal 16 al 20 maggio 2019 compreso, fatte salve le deroghe di cui ai commi 5 e 6 dell’art.4 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n.74, precisando che la durata giornaliera dell’accensione non deve superare le 5 ore giornaliere nel periodo tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno”.