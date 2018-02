Terni, sventato furto in piazza Briccialdi: la polizia blocca ladro seriale

TERNI – Due grossi cacciaviti a taglio piatto, decine di mazzi di chiavi, tutte limate e sagomate, per un totale di 80 pezzi, tra cui anche una triplice “da capotreno”. E’ il materiale trovato in possesso di un campano di 32 anni fermato a Terni dalla polizia prima che potesse mettere a segno l’ennesimo colpo.

A mettere gli agenti sulle sue tracce, la segnalazione di un cittadino arrivata al 113 intorno alle 6 di questa mattina. Un residente nella zona di Piazza Briccialdi ha detto alla polizia che un uomo, che indossava un giubbetto con un cappuccio, stava armeggiando con una chiave davanti alla serranda di un esercizio commerciale.

Una pattuglia della squadra volante, che si trovava già in zona, è arrivata immediatamente ed ha subito individuato l’individuo nei pressi del negozio. Gli agenti hanno proceduto all’identificazione, ma l’uomo ha detto di essere arrivato in treno ieri sera, di aver passato la notte girovagando in città e di non avere documenti al seguito.

I poliziotti hanno eseguito una serie di accertamenti in zona e, a pochi metri di distanza, hanno notato un’auto, che è risultata aperta: all’interno, oltre ai documenti, sia dell’autovettura, che del proprietario, anche tutto il resto: i due grossi cacciaviti a taglio piatto e decine di mazzi di chiavi, tutte limate e sagomate, per un totale di 80 pezzi, tra cui anche una triplice “da capotreno”.

Dai controlli al terminale è emerso che l’uomo aveva una lunga sfilza di precedenti penali, sia per reati contro il patrimonio, come furto e furto con scasso, che per traffico di stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, tutti commessi tra la Campania e Roma. Tra i provvedimenti due divieti di ritorno nei comuni di Salerno e Cassino.

Analoga misura è stata applicata anche dal questore Messineo con la notifica del divieto di ritorno nel Comune di Terni per tre anni, oltre alla denuncia per tentato furto e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, arnesi che, insieme ai due coltellini che gli sono stati trovati indosso, sono stati sequestrati.